 

Биткоин установил новый исторический максимум

08.02.2021, 16:26, Новости дня
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Стоимость биткоина превысила достигнутый 8 января уровень в 41 950 долларов после того, как компания Илона Маска Tesla сообщила об инвестициях в размере 1,5 млрд долларов в эту криптовалюту.

По данным портала CoinMarketCap, стоимость биткоина по состоянию на 16.00 мск росла на 21,34% – до 43 309 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин вырос на 10,71% – до 43 057 долларов, передает РИА «Новости».

Ранее компания Tesla на ленте раскрытия Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEС) объявила, что в январе 2021 года обновила свою инвестиционную политику, чтобы обеспечить большую гибкость для дальнейшей диверсификации и максимизации доходов.

Таким образом, компания может инвестировать часть денежных средств в определенные альтернативные резервные активы, включая цифровые активы, золотые слитки, фонды, торгуемые на бирже, и другие активы.

«После этого мы инвестировали в биткоин в общей сложности 1,5 млрд долларов в рамках этой политики, и можем приобретать и хранить цифровые активы время от времени или на длительный срок. Более того, мы планируем начать принимать биткоин в качестве формы оплаты за наши продукты в ближайшем будущем, в соответствии с применимыми законами и первоначально на ограниченной основе…», – говорится в сообщении Tesla.

Напомним, аналитики JPMorgan (JPM) спрогнозировали, что стоимость биткоина может вырасти до 146 тыс. долларов, став конкурентом золота. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как долго еще будет дорожать биткоин и где потолок этого роста.



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