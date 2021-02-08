 

Захарова ответила Зеленскому на сравнение украинцев с подопытными кроликами

08.02.2021, 16:26, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично высказалась по поводу слов украинского лидера Владимира Зеленского, который, говоря о применении «Спутник V» на Украине, заявил, что «украинцы не кролики».

«На кроликах экспериментируют меньше», – отреагировала Захарова в Facebook на заявления президента Украины.

Напомним, Зеленский заявил, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». Таким образом он объяснил отказ Киева от использования препарата российского производства.

Напомним, Украина отказалась от российского препарата «Спутник V» и ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцин от коронавируса. Вместе с тем число заболевших COVID-19 в стране увеличилось.

Между тем научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / На Донбассе двое украинских военных получили осколочные ранения – штаб ООС

09.09 / Богдан: Коломойский ставил не на Зеленского, а на Тимошенко

12.08 / Лукашенко назвал протестующих людьми с «криминальным прошлым» и «безработными»

02.09 / «Старая Европа» просто не может смириться с растущей силой «новой Европы»

15.07 / Полиция задержала подозреваемых в убийстве полковника СБУ Закладного – СМИ

08.01 / Сенаторы и конгрессмены США призвали проверить полицию Капитолия после штурма здания

19.08 / Лукашенко поручил усилить охрану границ Белоруссии

30.06 / Зигзаг удачи: четверо жителей Омска выиграли квартиры в лотерее после голосования

18.09 / SRF – неонацисты в правоохранительных органах — позор для немецкой полиции

17.09 / Кремль оценил перспективы новой встречи «нормандской четверки»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска