Дегтярев вручил премии заслуженным ученым Хабаровского края

08.02.2021, 16:26, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев вручил премии заслуженным ученым, проживающим регионе, церемония, приуроченная ко Дню российской науки, прошла в Доме официальных приемов.

В приеме приняли участие представители научного сообщества региона разных поколений. Среди них были заслуженные деятели науки и победители краевого конкурса молодых ученых, передает портал Prokhab.ru со ссылкой на пресс-службу врио главы региона и правительства Хабаровского края.

«Указом президента РФ Владимира Путина 2021 год объявлен годом науки и технологий. Это еще раз доказывает ценность знаний и высокотехнологичных разработок для успешного развития нашей страны», – отметил Михаил Дегтярев.

Начиная с 2015 года, в нашем регионе определяются обладатели почетного звания «Заслуженный деятель науки Хабаровского края», которое присваивается за выдающиеся научные достижения, создание научных школ, разработку прогрессивных научных теорий и подготовку научных кадров.

В этом году это почетное звание было присвоено нескольким ученым. Среди них – доктор сельскохозяйственных наук, врио директора обособленного подразделения Дальневосточного научно-исследовательского института сельского хозяйства Хабаровского Федерального исследовательского центра ДВО РАН Татьяна Асеева.

В числе получивших звание также доктор архитектуры, профессор кафедры архитектуры и урбанистики Тихоокеанского государственного университета Николай Крадин.

Также звание получил доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории региональных и межрегиональных социально-экономических исследований Института экономических исследований ДВО РАН Сергей Леонов.

В ходе торжественного приема его организаторы подвели итоги XХIII краевого конкурса молодых ученых, который проводится в Хабаровском крае с 1999 года и нацелен на повышение научной активности молодых исследователей, привлечение их к решению проблем научно-технического обеспечения развития экономики и социальной сферы региона, поддержка талантливых молодых ученых и аспирантов, а также повышение престижа научного труда.

В конкурсе 2021 года впервые приняли участие не только молодые ученые и аспиранты, но и магистранты. Для участия в этом конкурсе в текущем году были заявлены около 120 научных проектов. По итогам работы семи научных секций в рамках этого конкурса его победителями был признан 21 человек.

Первое место в XХIII краевом конкурсе молодых ученых заняли: доцент кафедры «Химия и химические технологии» Комсомольского-на-Амуре государственного университета Александр Проценко (в области технических и химических наук); старший научный сотрудник Института тектоники и геофизики имени Косыгина ДВО РАН Виктор Пупатенко (в области наук о земле и сельскохозяйственных наук); врач-офтальмолог Хабаровского филиала НМИЦ «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика Федорова» Министерства здравоохранения Анна Бочкарева (в области медицинских и биологических наук); аспирант Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета Татьяна Дмитроченко (в области гуманитарных наук, искусствоведения и культурологии); старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин Дальневосточного государственного университета путей сообщения Валентина Туркулец (в области общественных наук); старший научный сотрудник Хабаровского Федерального исследовательского центра ДВО РАН Анастасия Ткачева (в области физико-математических наук и информационных технологий).

К победителям конкурса обратился врио губернатора Хабаровского края Дегтярев, он поблагодарил награжденных за их отличный труд и пожелал им дальнейших успехов в работе на благо нашего региона.

«Я благодарю вас за преданность своему делу, непрерывный творческий поиск и, самое главное, за ответственность за результаты своего труда. Желаю успеха, крепкого здоровья и новых научных открытий на благо России, Хабаровского края и отечественной науки», – сказал Дегтярев.

На сегодняшний день в Хабаровском крае существует 16 вузов и их филиалов, а также пять научных организаций Российской академии наук. В них трудятся в общей сложности свыше 2 тыс. работников, имеющих научную степень докторов и кандидатов наук. Подготовка научно-педагогических кадров в Хабаровском крае осуществляется по 31 направлению, в пяти организациях действуют 17 диссертационных советов.