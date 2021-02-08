Илон Маск впервые показал своего подросшего сына X AE A-Xii

08.02.2021, 16:24, Разное

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Основатель Tesla и один из самых богатых людей на планете Илон Маск умеет удивлять не только своими разработками, но и происходящим в его личной жизни. Сначала мировые СМИ очень удивились его роману с певицей Grimes, потом новости о том, что пара ждет ребенка, но больше всего недоумения вызвало имя, которое родители дали новорожденному – X AE A-12, впрочем, в жизни Илон и Граймс зовут малыша просто Экс. Долгое время Илон не показывал сына общественности (исключение – одно фото после рождения), но некоторое время назад миллиардер все же опубликовал фотографию уже заметно подросшего Экса, которого в последнее время мы видели только в Instagram Grimes со спины.

Илон Маск с сыном Grimes с сыном

Напомним, малыш Экс, или X AE A-12, родился 4 мая прошлого года. Для своего отца он стал седьмым по счету, а для матери, возлюбленной Илона Граймс, – первым. О том, как правильно произносить имя малыша, Маск рассказал на шоу The Joe Rogan Experience:

Это имя придумала мой партнер, Граймс. Итак, X – это просто буква X. Æ произносится как “Эш”. A-12 – это ода Архангелу 12, предшественнику SR-71, самого крутого самолета в мире.

Таким образом, имя сына Илона и Граймс произносится как Экс Эш Архангел Твелв и сокращенно – Экс Эш Эй Твелв.

По словам Граймс, X означает “неизвестную переменную величину”, Æ – “эльфийское написание Ai (что значит любовь и/или искусственный интеллект)”, A-12 – американский самолет-разведчик (“предшественник нашего любимого воздушного судна SR-17 (тут Граймс допустила ошибку: модель называется SR-71. – Прим. ред.), на котором нет оружия, только скорость. Великий в бою, но не жестокий”). Кроме того, буква А также относится к Archangel – ее любимой песне. Чья эта песня и как она вообще звучит, певица не сообщила.