Вести – под давлением Запада Украина отказывается защищать свою экономику

08.02.2021, 16:16, Новости дня

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Украинские депутаты отложили принятие законопроекта для защиты внутреннего рынка и товаропроизводителя. Как пишут «Вести», процесс принятия застопорился на фоне откровенного недовольства этой инициативой в лице западных партнёров Киева. И хотя данная инициатива должна быть направлена на стимулирование роста ВВП и ускорение преодоления последствий спада украинской экономики, под неудовлетворительный ропот коллективного Запада против документа уже выступил и лично президент Владимир Зеленский.



Reuters

В начале февраля Верховная рада планировала принять во втором чтении законопроект «О внесении изменений в закон Украины о публичных закупках по созданию предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности». Как пишут «Вести», данный проект закона является одной из важнейших инициатив, которые направлены на стимулирование роста ВВП и ускорение преодоления последствий спада украинской экономики в 2020 году. Однако процесс принятия законопроекта застопорился на фоне откровенного недовольства этой инициативой в лице западных партнёров Киева. Кроме того, под неудовлетворительный ропот коллективного Запада против документа выступил и лично президент Владимир Зеленский.

Как отмечает издание, данный проект закона предусматривает создание дополнительных стимулов для развития промышленности страны, в частности, отрасли машиностроения, а также предусматривает законодательные механизмы по защите внутреннего рынка и местного товаропроизводителя. Его принятие является обязательным шагом на пути выстраивания экономической структуры Украины, которая базируется на индустриальном секторе, а не на модели сырьевой экономики.

Заместитель главы комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский 25 января заявил, что парламент приступит к рассмотрению законопроекта во втором чтении в начале новой сессии, однако он так и не был вынесен в сессионный зал на рассмотрение депутатов, а его дальнейшая судьба и вовсе оказалась под большим знаком вопроса.

Чтобы принятие протекционистского закона было спущено «на тормозах», в первую очередь постарались западные партнёры Украины. И Евросоюз, и США уже неоднократно выражали своё недовольство законопроектом и открыто призывали не принимать его. Однако, учитывая настрой парламентского комитета, который твёрдо вознамерился пробиться сквозь второе чтение и принять документ, коллективный Запад решил недвусмысленно напомнить, насколько велико его недовольство этой инициативой.

Так, на заседании комиссии по вопросам координации выполнения соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС 3 февраля с очередным заявлением о неприемлемости данного законопроекта выступил посол ЕС на Украине Матти Маасикас.

«Мы ожидаем от украинской стороны, что она воздержится от принятия законодательства, которое не соответствует соглашению об ассоциации. Это касается предложения ввести требования по локализации в сфере государственных закупок», — отметил посол Евросоюза.

Ещё совсем недавно в стане монобольшинства в лице фракции «Слуга народа» выражали уверенность в позитивном исходе голосования за законопроект о локализации машиностроения. Однако со временем позитива в рядах провластной партии заметно поубавилось. Не без помощи «дружеского толчка» со стороны западных партнёров против принятия протекционистского законопроекта выступил лично президент Зеленский.

Президент направил спикеру парламента Дмитрию Разумкову и премьер-министру Денису Шмыгалю письма «относительно необходимости соблюдения международных обязательств Украины». Он отметил, что в настоящее время предлагается ряд инициатив, которые предусматривают выведение из-под действия закона «О публичных закупках» в целом или из-под действия отдельных его положений осуществления закупок товаров и услуг в различных сферах.

«Указанное противоречит основной цели и принципам закона, а также может создать основу для возникновения проявлений коррупции, что будет иметь негативное влияние на состояние международных отношений Украины, в том числе с финансовыми организациями», — цитирует Зеленского пресс-служба офиса президента.

Как отмечает издание, западные партнёры отговаривают официальный Киев от принятия любых протекционистских мер в экономике при помощи как публичных заявлений, так и негласных рекомендаций, адресованных первым лицам государства. Коллективный Запад убеждает Украину, что протекционизм противоречит соглашению об ассоциации с ЕС, правилам Всемирной торговой организации, и вообще, документ покушается на принципы свободного рынка.

Внутри Украины различные грантовые организации, например, Transparency International Ukraine, неустанно «разоблачают» и критикуют законопроект с того самого момента, как только его зарегистрировали в Раде. Transparency убеждает, что локализация производства «в том виде, в котором её предлагают внедрить на Украине, не работает ни в одной стране, являющейся членом ВТО».

Представители грантовых организаций также настойчиво советуют отказаться от идеи локализации в публичных закупках и рассмотреть другие, более эффективные и менее рискованные методы поддержки национального производителя: дешёвые кредиты, налоговые льготы или программы поддержки.

По мнению автора материала, усилия по недопущению принятия протекционистского законопроекта выглядят как лицемерие наивысшей пробы. Так, например, новая администрация Байдена не только продолжила политику экономического протекционизма, которую проводил Дональд Трамп, но и существенно усилила её.

В конце января в Белом доме заявили о подписании президентом Байденом исполнительного ордера о расширении мер в поддержку акта Buy American. Инициатива Байдена в разы радикальнее, даже на фоне подписанного в 2019 году указа Трампа относительно требования, согласно которому 75% стоимости любых компонентов в продуктах с маркой «Сделано в Америке» должно быть получено в США.

Агентства в каждом штате будут регулярно мониторить потенциальных американских поставщиков, поощряя их к участию в закупках. Новые правила значительно усложняют возможность отказывать американским поставщикам товаров, если они конкурируют в процессе публичных закупок с импортными аналогами.

Более того, администрация Байдена рассматривает возможность пересмотра иностранных льгот по действующим правилам ВТО. Сейчас существует список из 60 стран, на которые не распространяется закон «Покупай американское». В Белом доме отмечают, что такие льготы должны быть пересмотрены, а список «государств-льготников» существенно сокращён.

«А Украине, в это же самое время, западные партнёры читают лекции и морализаторские проповеди на тему «соблюдения условий международных договоров и правил торговли». Безусловно, весьма трудно жить «своим умом», принимать последствия и нести ответственность за собственные решения в сфере экономической политики. Куда проще слушаться «мудрых наставлений» Запада и действовать по методичке, спущенной от посольства США или от официального Брюсселя. Экономикой, базирующейся на индустриальном секторе, управлять намного сложнее, чем быть сырьевым придатком цивилизации», — заключает автор статьи.