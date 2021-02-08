Эксперт Субботин рассказал о правильном прогреве двигателя в мороз

08.02.2021, 16:14, Разное

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Эксперт по автомобильным вопросам Вячеслав Субботин в рамках интервью рассказал, как правильно прогревать двигатель в мороз. По его словам, современные агрегаты без труда заводятся при минусовых температурах при отсутствии других проблем за счет систем впрыска топлива.

Раньше основная проблема заключалась в проворачивании коленчатого вала. Для этого была важна большая сила, а, следовательно, требовались специальные стартеры. Если с первых двух попыток не получается завести мотор на морозе, то важно произвести диагностику авто.

Современным транспортным средствам не требуется сильно долгий прогрев: достаточно максимум 40 секунд, а потом важно начать движение. Перед запуском дизельных агрегатов в мороз необходимо дождаться того, чтобы погасла лампочка свечей накаливания. Сразу же изо всей силы нажимать на педаль Субботин не рекомендует, поскольку нагрузка должна увеличиваться поэтапно.

Источник: riafan.ru