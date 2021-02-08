 

Политолог прокомментировал «кислотный фолк» Украины для конкурса «Евровидение»

08.02.2021, 16:14, Разное
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Политолог Сергей Белашко прокомментировал работу украинских участников конкурса «Евровидение». Песню и клип группы «Go-A» о конопле он назвал кислотным фолком бедной страны.
В этом году песенный конкурс «Евровидение» пройдет в Нидерландах, в минувшем году шоу не состоялось из-за разбушевавшейся пандемии коронавируса. Украину в Роттердаме представит группа Go-A, в 2019 ее песня «Соловей» победила на отборочном национальном туре. Из-за перенесения конкурса на год все участники должны были подготовить новые композиции. Украинский поп-фолк коллектив повезет в Европу трек «Шум», клип на который был представлен на днях.

Как и в минувшем году, песня вызвала неоднозначную реакцию как в профессиональной музыкальной среде, так и у публики. Свое мнение относительно номера соотечественников высказал политолог из Украины Сергей Белашко. Ему, как и многим меломанам, непонравилась тематика композиции, в которой голосистая вокалистка воспевает коноплю. Видеоряд же трека создает впечатление, будто Украина – бедная страна, в которой проживают «дегенераты».

При этом сам видеоролик с одетыми в защитные костюмы и маски музыкантами политолог воспринял буквально, возмутившись демонстрацией «плохого климата и убитой в хлам экологии». Интересно, что солистку группы Белашко назвал «чертовски голосистой», однако выбор визуального сопровождения выступления Go-A оказался провальным, как и сам текст, воспевающий коноплю.

Стоит отметить, что на Украине отборочные этапы конкурса уже традиционно приводят к скандалам. В этот раз также не обошлось без споров, так, многие зрители сетовали на неучтенные голоса при выборе песни, достойной «Евровидения-2021». Однако решающим в определении потенциального «еврохита» осталось мнение жюри.

Источник: riafan.ru



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