ГАТКБ организовал встречу «Неизвестный Василев» в честь 90-летия основателя театра

08.02.2021, 16:14, Разное

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8 февраля, в 14:00, в Большом репетиционном зале, расположенном на пересечении улицы Скаковая и Ленинградского проспекта, прошла встреча «Неизвестный Василев». ГАТКБ организовал мероприятие в честь 90-летия основателя театра.

Биографическая справка

Владимир Василев родился 8 февраля 1931 года. Благодаря своей любви к искусству стал известным хореографом и главным балетмейстером ГАТКБ, получившим звание Народный артист России. Лауреат Госпремии СССР смог стать ключевой фигурой из плеяды «шестидесятников», оставив в истории балетного искусства заметный след. Ему удалось заявиться о себе, как о новаторе в классическом танце, хотя в 60-е он только начинал работать в Большом театре. Постановки Владимира Юдича «Геологи», «Ванина Ванини», «Весна священная» стали первыми на пути к развитию советского балета. Вместе с женой Наталией Касаткиной поставил на сцене Мариинского театра оперу «Петр Первый», за что удостоился Государственной премии. Хореограф любил сотрудничать с Майей Плисецкой, Ириной Колпаковой, Николаем Фадеечевым. В свои спектакли он предпочитал брать лучших из лучших: Юрия Соловьева, Екатерину Максимову и Михаила Барышникова.

Праздник в честь Василева стал неким прологом к премьере симфонии «Пушкин. Сны после жизни», которую театр готовил к юбилею основателя. Сегодня хореограф мог с коллегами отметить 90-летие, но его жизнь оборвалась в августе 2017 года. Коронавирус, продолжающий мешать нормальной жизни россиян, внес свои коррективы в план торжества. Показ новой симфонии пришлось перенести на неопределенную дату. Ее хотели приурочить ко дню рождения Андрея Петрова и совместить с днем памяти Владимира Юдича. Несмотря на трудности, артисты и друзья юбиляра собрались вместе, чтобы обсудить его скрытые широкие грани, которые многие не успели раскрыть. Именно они натолкнули организаторов на мысль назвать встречу «Неизвестный Василев». Выдающийся балетмейстер был наделен невероятной любовью к искусству, поэтому смог проявить себя в качестве художника, прозаика, скульптора и композитора.

Люди, хороши знавшие Василева, рассказали о нем малоизвестные факты. Завершением встречи стал показ документального фильма, снятого ко дню его рождения. В картине собраны редкие фото- и видеоматериалы, сумевшие поразить не только поклонников, но и близких хореографа. На мероприятие пригласили всех почитателей таланта Владимира Юдича.

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