 

Чтобы вакцинировать от коронавируса достаточно украинцев, руководству страны придется изрядно потрудиться – посол ЕС

08.02.2021, 16:08, Новости дня
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В борьбе с распространением коронавирусной инфекции очень важно доверие к органам власти. Об этом глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас заявил 8 февраля на всеукраинском форуме “Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы”, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Один из самых важных уроков, которые можно вынести из этой ситуации,.. – это важность доверия в такой борьбе. Понятно сегодня, что у стран с более высоким уровнем доверия к правительству было лучшее реагирование на пандемию. Во-первых, речь идет о доверии к системе здравоохранения. Во-вторых, это доверие к политическим институтам и СМИ. И третье – это доверие к международной солидарности и поддержке”, – сказал он.

Посол ЕС, в частности, выразил мнение, что “пандемия сблизила Европейский союз и Украину”.

При этом он охарактеризовал Украину как страну с “очень низким уровнем вакцинации за последние годы”.

“Это также является индикатором недостатка доверия. То есть для того, чтобы вакцинировать достаточное количество людей в вашей стране, безусловно, придется поработать и изрядно потрудиться руководителям страны”, – объяснил Маасикас.

Говоря об Украине, он рассказал, как в 1950-е годы музыкант Элвис Пресли вакцинировался от полиомиелита, после чего популярность вакцины выросла.

Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января план одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает на бесплатную поставку 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве. Отдельно ведомство планирует вакцины закупить.

В феврале Украина получит около 1 млн доз препарата от COVID-19 индийского производства, заявлял министр здравоохранения Максим Степанов.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о готовности вакцинироваться лично, чтобы доказать соотечественникам, что это важно и безопасно.

В мире по состоянию на 8 февраля, по данным Bloomberg, сделали более 131 млн прививок от коронавируса, вакцинация стартовала в 73 странах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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