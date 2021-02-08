 

В Украине разоблачили группу коллекторов, которая создавала порноконтент с изображением клиентов и их родственников — киберполиция

08.02.2021, 16:08, Новости дня
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В Украине группа коллекторов в случае неуплаты займа шантажировала клиентов физической расправой и распространением порнографического контента, который создавали с помощью фотомонтажа. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба департамента киберполиции страны.

По информации ведомства, участниками преступной схемы были более 30 человек.

“Фигуранты создали две финансовые компании, которые предоставляли кредиты. В штате были и коллекторы, которые занимались шантажом клиентов-должников. Злоумышленники с помощью фоторедакторов изготавливали порнографический контент с изображением заемщиков или их родственников. Далее – угрожали распространить такие материалы и совершить физическую расправу”, – говорится в сообщении.

Коллекторы осуществили более 360 тыс. угроз гражданам из разных регионов Украины, заявили в киберполиции.

Правоохранители провели 50 обысков в офисах компаний, квартирах и автомобилях фигурантов. По результатам изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, серверное оборудование и “черновые” записи. Обыски одновременно проходили в Киевской, Харьковской, Винницкой и Сумской областях, а также в столице.

Уголовные производства открыли по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и по ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного Кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

12 декабря 2019 года Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №2133 “О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности”. Проект закона готовится ко второму чтению.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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