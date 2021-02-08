Семье Праведников народов мира Ильницких нужна помощь в борьбе с онкологией. Во время Холокоста они спасли несколько еврейских семей

08.02.2021, 16:08, Новости дня

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Семье Праведников народов Мира Ильницких нужна помощь – один из членов семьи болен раком. Об этом сообщается на странице проекта “Слово Праведника” в Facebook.

Василий Ильницкий, сын и внук Праведников народов Мира, болен раком, и ему необходимы деньги для покупки дорогостоящих препаратов. Один курс стоит порядка 110 тыс грн. Проект “Слово Праведника” просит о помощи для семьи, и готов предоставить по требованию медицинские документы. Карта Светланы Ильницкой, невестки Василия Ильницкого: 5169360010105611.

На странице проекта приводится история семьи и ссылка на страницу архива “Яд Вашем”, посвященную Ильницким.

Вдовец Петр Ильницкий, живший в селе Росточки в Ивано-Франковской области с четырьмя сыновьями и дочкой, помогал нескольким еврейским семьям. Сначала он передавал продукты еврейским жителям села, прятавшимся в землянке в лесу после приказа немецкий оккупантов всем евреям покинуть свои дома. Позднее приютил еще нескольких человек из близлежащего городка Болехов у себя в доме.

По данным “Яд Вашем”, семья Ильницких – Петр и его дети Василий, Степан, Кароль, Михаил и Катерина прятали у себя в доме и находили еду для, в общей сложности, 16 евреев. 14 декабря 1994 года “Яд Вашем” удостоил Ильницкого и его детей почетного звания “Праведник народов мира”.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1056282001532030&id=291600848000153

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