 

Журналист Почобут: Перед Лукашенко встала дилемма после встречи Тихановской с послом США

08.02.2021, 15:52, Разное
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Американский дипломат планирует в скором времени отправиться в Белоруссию и встретиться с президентом Александром Лукашенко. По мнению журналиста, это ставит главу страны в неприятное положение. Он столкнулся с дилеммой.

Политик должен либо отказаться принять Фишер, либо сделать вид, что ничего не произошло. Второй сценарий губителен для него. Так будет создан прецедент, когда новый посол встречается с Тихановской и только потом с Лукашенко.

На своей странице в соцсети “Фейсбук” Почобут отметил, что не знает, какое решение в итоге примет глава Белоруссии. Однако уже точно можно сказать, что победы дипломатии Лукашенко после встречи посла с Тихановской, не будет.

Напомним, в начале августа в республике прошли выборы президента. Согласно официальным данным, большинство голосов набрал Лукашенко: его поддержали более 80% избирателей. Тихановская получила 10% голосов.

Через несколько дней после оглашения итогов голосования оппозиционер покинула страну. В окружении Тихановской рассказали, что власти угрожали ей и ее родным расправой, если она останется в Белоруссии.

Сам Александр Лукашенко заявил, что спас политика. Протестующие якобы собирались принести Тихановскую в жертву, и тогда власти решили тайком вывезти ее из страны. “Стоял вопрос жизни и смерти”, – подчеркнул президент.



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