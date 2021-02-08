 

Нидерланды приостановили усыновление детей из-за рубежа

08.02.2021, 15:32, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Министр юстиции и безопасности Нидерландов Сандер Деккер сообщил о решении правительства приостановить усыновление детей из других стран после публикации отчета о халатности чиновников, допускавших получение взяток, подделку документов и похищение детей.

«Правительство Нидерландов показало свою некомпетентность тем, что закрывало глаза на нарушения в процедурах международного усыновления и не предпринимало необходимых мер», – сообщил министр, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Dutch News.

По его словам, несмотря на большой положительный опыт в усыновлении детей из других стран, правительство должно было уделить больше внимания случаям, в которых были нарушения.

Министр также отметил, что семей, которые уже начали процесс усыновления детей, это решение не коснется. Однако их ждут дополнительные проверки.

По данным СМИ, отчет был подготовлен комиссией во главе с бывшим высокопоставленным чиновником Тьиббе Яустром и охватывает период в 30 лет, вплоть до 1997 года. Изучая случаи усыновления детей из Бангладеш, Бразилии, Колумбии, Индонезии и Шри-Ланки в 1970-х и 1980-х, комитет выявил случаи похищения детей, торговли детьми, подделки и кражи документов, неэтичного поведения чиновников. По мнению Яустра, эти нарушения носят систематический характер и наблюдаются до сих пор. Комиссия также внесла предложение правительству Нидерландов установить горячую линию, чтобы родители могли сообщать о нарушениях.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01 / ЦБ запретил банкам списывать за долги единовременные выплаты на детей

10.08 / Берлин выразил США недоумение по поводу угроз германским фирмам

03.08 / Монеты с изображением Махатмы Ганди собрались чеканить в Британии

15.08 / Придуман способ защиты ДНК от мутаций, которые вызывают рак

07.10 / Британия решила добиваться новых санкций против России

10.09 / «Мы слишком белые» — скандальная обложка мотивировала Еврокомиссию задуматься о привлечении темнокожих кандидатов

21.10 / Министр юстиции Венгрии заразилась коронавирусом

17.01 / По всей Украине планируются ввести бесплатные курсы по изучению государственного языка – Кремень

06.09 / В Луганской области боевики застрелили украинского военнослужащего – штаб ООС

30.01 / Несмотря на запрет, полячек, желающих сделать аборт, будет становиться всё больше

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска