Нидерланды приостановили усыновление детей из-за рубежа

08.02.2021, 15:32, Новости дня

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Министр юстиции и безопасности Нидерландов Сандер Деккер сообщил о решении правительства приостановить усыновление детей из других стран после публикации отчета о халатности чиновников, допускавших получение взяток, подделку документов и похищение детей.

«Правительство Нидерландов показало свою некомпетентность тем, что закрывало глаза на нарушения в процедурах международного усыновления и не предпринимало необходимых мер», – сообщил министр, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Dutch News.

По его словам, несмотря на большой положительный опыт в усыновлении детей из других стран, правительство должно было уделить больше внимания случаям, в которых были нарушения.

Министр также отметил, что семей, которые уже начали процесс усыновления детей, это решение не коснется. Однако их ждут дополнительные проверки.

По данным СМИ, отчет был подготовлен комиссией во главе с бывшим высокопоставленным чиновником Тьиббе Яустром и охватывает период в 30 лет, вплоть до 1997 года. Изучая случаи усыновления детей из Бангладеш, Бразилии, Колумбии, Индонезии и Шри-Ланки в 1970-х и 1980-х, комитет выявил случаи похищения детей, торговли детьми, подделки и кражи документов, неэтичного поведения чиновников. По мнению Яустра, эти нарушения носят систематический характер и наблюдаются до сих пор. Комиссия также внесла предложение правительству Нидерландов установить горячую линию, чтобы родители могли сообщать о нарушениях.