 

«Сухой»: Су-57 летает без помощи пилота

08.02.2021, 15:32, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Истребитель пятого поколения Су-57 оснастили кабиной с максимально автоматизированными процессами, сообщил журнал «Новые горизонты», выпускаемой Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, находится под управлением Ростеха).

В истребителе максимально автоматизированы процессы пилотирования и боевого применения, передает ТАСС со ссылкой на публикацию журнала.

Глава отдела кабин ОКБ компании «Сухой» (входит в ОАК) Никита Дорофеев пояснил, что автоматизация, комплексирование информации и интеллектуальная поддержка являются главными требованиями к эргономике кабины истребителя.

«Теоретически летчик после выполнения взлета и до момента захода на посадку может вообще не заниматься пилотированием, а осуществлять поиск и атаку целей. Причем и этот процесс также в достаточной степени автоматизирован», – сказал Дорофеев.

По данным журнала, истребитель имеет многофункциональные индикаторы, которые передают пилоту большой объем информации об обстановке и работе систем самолета.

На борту также имеется технология интеллектуальной поддержки, помогающая летчику выполнять поставленные задачи.

Су-57 – многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей противника с преодолением систем противовоздушной обороны.

В конце января Комсомольский-на-Амуре авиазавод передал Вооруженным силам РФ первый из планируемой партии истребитель Су-57.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Виноград помогает защититься от ультрафиолетового излучения

14.07 / Трамп освободил своего приятеля от тюрьмы и штрафа

24.07 / Украинцам предложили порадовать близких сертификатом на тюремную камеру

08.01 / В Китае рассказали о запуске своей космической станции

11.07 / Верховный суд США признал часть штата Оклахомы землей индейцев

29.07 / В Киеве зафиксировали превышение уровня загрязнения воздуха

29.01 / Эксперт объяснил значение неотвратимости наказания в РФ

12.09 / Google и Twitter усилят борьбу с фейками накануне выборов президента США

08.07 / Шарий обвинил офис Зеленского в заказе его убийства

28.11 / Уманский: Если прекратить схематоз в налоговой и на таможне, в год можно получить больше 100 млрд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска