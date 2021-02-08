Нет слов

08.02.2021, 15:22, Разное

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Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал немого мужчину за «выкрикивание лозунгов» на акции в поддержку Навального.

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга назначил штраф в размере 5000 рублей бессрочному инвалиду III группы по слуху Евгению Агафонову за «участие в несанкционированной акции» 31 января в поддержку Алексея Навального.

Евгений Агафонов. Фото из личного архива

По версии сотрудников правоохранительных органов, с которыми согласилась судья Юлия Ушанова, глухонемой гражданин не только «перегородил дорогу», но и «вместе с другими участниками акции выкрикивал лозунги (!) во время митинга».

Адвокат Евгения Сергей Локтев (сотрудничающий с «Апологией протеста»), рассказал «Новой газете», что его подзащитный занимается проектированием и резьбой по дереву. Во время акции он вышел из дома и направлялся в магазин «Мир искусств». О том, что в Петербурге проходит шествие, Локтев не знал, а призывов полиции «прекратить акцию» услышать не мог по объективным причинам. Когда мужчину задержали, он объяснил на жестовом языке, что у него проблемы со слухом, однако правоохранители все равно решили посадить Агафонова в автозак. Сурдопереводчика ему не предоставили.

После задержания он провел девять часов в полиции. По словам адвоката, гражданин не понимал, за что он задержан.

Сейчас Евгений намерен обжаловать назначенный судом штраф. Агафонов живет вместе с супругой — тоже инвалидом по слуху. Штраф в 5 тысяч для них — большая сумма, поскольку почти все средства, полученные с пособий и пенсий, им приходится откладывать на погашение ипотеки, уточняет адвокат.

«Мы хотим обжаловать этот штраф, — рассказывает Локтев. — Надеемся, что все-таки городской суд Санкт-Петербурга дело прекратит из-за отсутствия состава административного правонарушения, поскольку Евгений не выходил на улицу для участия в акции».

О перспективах удовлетворения жалобы, по мнению адвоката, говорить пока что сложно.

«У нас любое разбирательство — будь оно административным или уголовным, или гражданским — должно соответствовать интересам гражданина, интересам справедливости и закона. Все эти условия в нашей ситуации, к сожалению, не соблюдены», — заключил Локтев.

Отметим, что вынося решение о назначении штрафа «за выкрикивание лозунгов» неспособному говорить инвалиду, суд был «гуманен»: 5000 рублей — ниже минимальной санкции по части 6.1 статьи 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка проведения митинга, создавшее помехи движению пешеходов или транспортных средств»), которая составляет 10 000 рублей.

Елизавета Антонова

специально для «Новой»

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