Эксперт назвал психологические отличия коронавируса от гриппа

08.02.2021, 15:18, Разное

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Эксперт Сергей Ключников назвал психологические отличия коронавируса от гриппа. Он рассказал, почему COVID-19 считается более серьезным заболеванием.

По своим свойствам коронавирус является более слабым, нежели птичий или же свиной грипп, но у нового вида инфекционного заболевания присутствует так называемый «мощный усилитель». По словам Ключникова, COVID-19 поражает не только внутренние органы человека, но и оказывает негативное воздействие на нервную систему. Из-за постоянных переживаний у пациентов нередко происходят панические атаки, у некоторых развиваются симптомы депрессии.

Здоровые люди также переживают о здоровье родных и близких, все это отражается на их организме. Основная причина отрицательного влияния заключается еще и в информационной повестки дня. Человек узнает много информации о коронавирусе из СМИ, при этом не всегда сведения являются правдивыми. Общественность пугают новости о смертях в результате COVID-19, а к гриппу все уже привыкли.

В прессе прежние эпидемии не освещались так сильно. О вирусе гриппа сейчас говорят мало, а врачи и вовсе утверждают, что заболеваемость последним в этом году заметно снизилась.

Источник: tsargrad.tv