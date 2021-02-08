Раскрыты детали дизайна фамильного склепа Аллы Пугачевой на кладбище

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08.02.2021, 15:18, Разное
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Появилась информация о том, как будет выглядеть семейный склеп Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. Отмечается, что артистка уже купила определенные участки на престижном в российской столице Кузьминском кладбище.
Сведения о создании семейного склепа Пугачевой прозвучали в рамках телепрограммы «Звезды сошлись», которая выходит в эфир канала «НТВ». Он будет возведен на территории Кузьминского кладбища, где стоимость одного квадратного метра земли может доходить до пяти миллионов рублей.

Один из дизайнеров, который не стал называть своего имени, заявил, что на склепе будет присутствовать герб или вензель с инициалами Примадонны. Аналогичный присутствует на загородном доме Аллы Пугачевой.

Напомним, что Примадонна в этом году отметила 71-летие. Вместе с мужем Максимом Галкиным, дочерью Лизой и сыном Гарри она проживает в деревне Грязь. Несколько лет назад юморист построил там для своей семьи самый настоящий замок.

Источник: www.youtube.com



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