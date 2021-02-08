Манукян просил Бузову вернуться в новой песне о любви

08.02.2021, 15:18, Разное

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После расставания с ведущей Ольгой Бузовой Давид Манукян выпустил новую песню «Обнулила нас». В тексте композиции артист просил теледиву вернуться. Презентация трогательного трека о любви состоялась 8 февраля.

Давид Манукян спросил у поклонников, какие строчки из песни запомнились им больше всего. Также он пока думает, нужно ли впоследствии снимать клип на композицию. В песне рассказывается о расставании с Ольгой Бузовой, которая начала новую жизнь, «обнулив» все, что было раньше. «Старый плеер завис, повторяет: «Вернись!» – говорится в тексте композиции.

Пользователи назвали новую песню Давы очень трогательной и проникновенной. За короткое время она оказалась в трендах на всех музыкальных площадках.

Напомним, что о расставании с Давидом Манукяном Ольга Бузова объявила на следующий день после своего дня рождения. Сначала теледива не хотела распространяться о том, что произошло между ней и блогером, но впоследствии она обвинила его в изменах и рукоприкладстве. Сам же Дава все это время предпочитает не давать никакие комментарии на эту тему.