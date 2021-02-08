В РФ отзовут кроссоверы BMW Х5 и Х6 из-за дефекта в рулевом управлении

08.02.2021, 15:16, Новости дня

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Баварская марка BMW объявила об отзыве на российском рынке новых кроссоверов X5 и X6.

Речь идет о шести экземплярах, которые выпустили в октябре-ноябре прошлого года. Экспертами установлено, что данные экземпляры имеют заводской брак, который может привести к потере контроля над транспортным средством. Привинченный вал рулевого колеса имеет дефект, которые может в дальнейшем привести к шумам и люфтам, что отражается на общей управляемости.

В официальных дилерских центрах намерены устранить дефект, тогда как всех владельцев предупредят о проблеме, а сама замена будет осуществляться совершенно бесплатно. Ранее уже происходили подобные ситуации, связанные с различными обнаруженными дефектами.