В Рыбинске прививку от коронавируса сделали 2890 человек
 

В Рыбинске прививку от коронавируса сделали 2890 человек

08.02.2021, 15:01, Новости
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В Рыбинске продолжается массовая вакцинация горожан от коронавируса.

Вакцину получили уже 2890 человек, 68 – сделали вторую прививку двухкомпонентного препарата. Прививку можно сделать в поликлинике, к которой гражданин прикреплен. Записаться на прививку можно путем личного обращения в поликлинику, по телефону регистратуры или через портал Госуслуг (через услугу «Запись к врачу»).

– В конце прошлой недели в Рыбинск поступила очередная партия вакцины. В достаточном количестве, чтобы продолжать активно вакцинировать жителей. Впереди осенний период 2021 года, который абсолютно точно не обойдется без коронавирусной инфекции. Поэтому нужно подготовиться, получить коллективный иммунитет, это будет способствовать снижению уровня заболеваемости среди населения, – отметил главный врач горбольницы №3 Павел Ширманов.

Пройти вакцинацию могут все желающие, в том числе и люди старшего возраста.

Адреса медицинских учреждений:

Поликлиника городской больницы №3, прививочный кабинет по адресу: ул. Черняховского, д. 14, 4 этаж, кабинет 416.
Запись на вакцинацию осуществляется при личном или телефонном обращении в регистратуру по телефону (4855) 206 – 050, через портал Госуслуг, на сайте медицинского учреждения (https://gb3rybinsk.nethouse.ru/).

Поликлиника городской больницы № 4, прививочный кабинет находится по адресу: ул. Цимлянская, д.3.
Для записи на прививку против коронавирусной инфекции можно обратиться во взрослую поликлинику лично, через портал Госуслуг, запись ведется на официальном сайте больницы (gb4-rybadm.ru), а также по телефону (4855) 200-033.

Поликлиника городской больницы №2 им. Н.И. Пирогова, прививочный кабинет находится по адресу: ул. Максима Горького, д.58
Запись на проведение вакцинации проводится в кабинете № 222 (при личном обращении), по телефону (4855) 20-29-17, на портале Госуслуг, на сайте лечебного учреждения (http://bolnica-pirogova.ru/).

Городская поликлиника №3 имени Н.А.Семашко
Запись на вакцинацию ведется в регистратуре (4855) 22-22-21, 20-55-95, при обращении лично в регистратуру поликлиники, на портале Ярославской области (https://intermed76.ru/) и на портале Госуслуг.

Прививочные кабинеты в поликлиниках городской больницы №1 находятся:

– поликлиника № 1 ул. 50 лет ВЛКСМ, 54
Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону (4855) 28-50-88, на портале Госуслуг.

– поликлиника № 2 ул. Кулибина, 18
Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону (4855) 28-50-88, на портале Госуслуг .

– поликлиника №3, ул. Свободы, 4а
Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону (4855) 28-24-65, 28-24-66, на портале Госуслуг.

– поликлиника №4 ул. З. Космодемьянской, 1а
Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону (4855) 21-58-72, на портале Госуслуг.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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