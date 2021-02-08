Володин: Россия и Иран вместе борются с двойными стандартами

08.02.2021, 14:56, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Необходимо переводит диалог в конкретную плоскость, отметил Вячеслав Володин. Он призвал создавать все условия для активного сотрудничества бизнеса России и Ирана и появления новых совместных проектов.

Володин предложил до середины года провести в Иране заседание Комиссии высокого уровня с участием предпринимателей и представителей власти. Необходимо поскорее восстанавливать торговые связи, пострадавшие от пандемии, указал председатель Госдумы.

Спикер отметил особые отношения Москвы и Тегерана. “Мы считаем, что нельзя использовать двойные стандарты и сообща боремся с этим, видим, какой вред наносят санкции и торговые войны”, – сказал спикер ГД.

Володин напомнил, что США пытаются продвигать свой дорогой газ на европейском рынке, пытаясь выдавить оттуда российские энергоносители. Происходящее председатель Госдумы назвал проявлением торговой войны.

Спикер призвал руководствоваться решениями ООН и поддержать международные институты, которые противодействуют вмешательству в дела суверенных стран.

Также Володин и Галибаф обсудили проведение Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму. Планируется участие России Китая, Турции, Пакистана, Афганистана. Мероприятие должно пройти в Москве в конце года, уточнил Володин.

Обсудили парламентарии и вопросы здравоохранения. Галибаф поблагодарил Россию за первые партии российской вакцины от коронавируса. В свою очередь Володин указал на неприемлемость позиций США и некоторых стран Евросоюза, которые препятствуют распространению лекарств.