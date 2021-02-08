Штабная тренировка РФ и Белоруссии стартовала в Минске

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08.02.2021, 14:36, Новости дня
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В Минске проходит совместная штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск (сил) Союзного государства Белоруссии и России, сообщило министерство обороны Белоруссии.

«С 8 по 12 февраля на стационарных пунктах управления представители Вооруженных Сил Белоруссии и РФ в составе Объединенного командования проработают один из вариантов применения группировок войск (сил) в операции РГВ(С)», – говорится в Telegram-канале ведомства.

В сообщении отмечается, что тренировка проходит в рамках комплекса совместных мероприятий по подготовке к стратегическому учению «Запад-2021», намеченного на сентябрь.

В конце прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал российско-белорусские учения «Запад-2021».

В сентябре 2020 года прошел второй этап совместных учений РФ и Белоруссии «Славянское братство-2020» по теме «Ведение совместных действий в интересах безопасности Союзного государства».



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