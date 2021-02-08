Иосиф Пригожин о своей борьбе с коронавирусом: “Болезнь развивалась по самому плохому сценарию. Промедление стоило бы мне жизни”

08.02.2021, 14:34, Разное

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Еще в начале января Валерия и Иосиф Пригожин улетели в Дубай, чтобы отдохнуть и поработать. Пара соблюдала все положенные меры, связанные с Covid-19, однако, как стало известно сегодня, заражения им избежать не удалось. Если Валерия перенесла заболевание относительно легко, то Иосифу оно едва не стоило жизни. О своем опыте борьбы с коронавирусом Пригожин рассказал сегодня в Instagram.

Друзья, я надолго выпал из Инстаграма, и на то была уважительная причина. Несколько дней назад я отметил свой второй день рождения. Я все думал, рассказывать мне об этом или нет, и все-таки решил, что сделаю это, не ради досужих разговоров, не для того, чтобы сейчас моя история разошлась в интернете, а для того, чтобы своим рассказом предостеречь тех, кто все ещё думает, что эта болезнь ерунда и его она не коснётся.

Знаю одно: ковид – чистая рулетка, и не факт, что выбор костлявой с косой падёт не на вас. Теперь по порядку. С самого начала пандемии мы с Валерией отнеслись к проблеме со всей серьёзностью, соблюдали изоляцию, предпринимали все превентивные меры, чтобы не заболеть. В разгар очередной волны пандемии уехали в гостеприимный Дубай, где чувствовали себя в большей безопасности, да к тому же, это место позволяло нам ещё и работать. Но как мы не остерегались, нам суждено было заразиться этой страшной болезнью под названием Covid-19. Валерия перенесла её легко, практически на ногах, а вот со мной приключилась другая история, которой точно мы никак не ожидали.

Первую неделю болезни чувствовал себя неплохо и думал, что уже иду на поправку, как в одночасье стал задыхаться и просто уже не в силах был подняться. Меня срочно забрали в больницу. Спасибо моим прекрасным друзьям, живущим в Дубае, которые действовали быстро и решительно — самостоятельно у нас точно ничего бы не вышло, малейшее промедление стоило бы мне жизни. И вот тут начался кошмар. Состояние ухудшалось с каждой минутой, меня подключили к кислороду. Дальше я уже плохо себя помню. Врачи приходили, уходили, брали анализы, делали всякие снимки, а мне становилось все хуже. Но мне ещё крупно повезло с тем, что я оказался в одном из лучших госпиталей Дубая Mediclinic City Hospital, где работают прекрасные врачи, немедленно приступившие к мощнейшей терапиии, выводящей меня из цитокинового шторма. Кто не знает, прогуглите, что это, а коротко: цитокиновый шторм — потенциально летальная реакция иммунной системы. Моя болезнь развивалась по самому плохому сценарию. 8 дней ада, но благодаря грамотному лечению и поддержке родных и близких и друзей, я выжил и сегодня пишу эти строки.

Пригожин признался, что за время нахождения между жизнью и смертью у него произошла переоценка ценностей:

Когда я первый раз смог самостоятельно встать, я, взрослый мужик, расплакался от осознания того, что как это прекрасно – просто жить. Первый нормальный завтрак привёл меня в состояние экстаза. Поход в душ – праздник. Вернулся я из больницы другим человеком. На многие вещи сегодня я смотрю иначе — все суета. Надо жить и радоваться самому факту, что мы живы. Я от всей души благодарю дубайских врачей, которые действовали точно и профессионально, и наших, родных, российских, которые контролировали все их действия дистанционно.

Иосиф поблагодарил всех врачей, которые неустанно боролись за его жизнь, друзей, содействоваших его лечению, близких, оказывавших поддержку, но, конечно, больше всего нежных слов было направлено в адрес любимой супруги:

И ещё, любовь — это тот спасательный круг, который держит утопающего на плаву. Как важно, когда в жизни есть любимый человек. Спасибо моей любимой @valeriya за то, что всегда со мной. Друзья – близкие и далёкие – главный посыл моего сегодняшнего поста таков: я очень жалею, что тянул до последнего с вакциной. Мои дорогие, не делайте моей ошибки, которая может стоить вам жизни. Делайте прививку при первой возможности. Находясь в больнице, с гордостью смотрел мировые новости о международном признании нашей вакцины Спутник V. За последние месяцы мой список контактов в телефоне поредел. Страшно терять друзей и близких. Берегите себя и тех, кто вам дорог. Буду трижды счастлив, если моя история поможет кому-то сохранить жизнь и здоровье.