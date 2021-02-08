 

Сомали объявляет чрезвычайное положение из-за нашествия саранчи

08.02.2021, 14:34, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Сомали объявила чрезвычайное положение из-за нашествия саранчи, которая угрожает уничтожить урожай, который должен быть собран в апреле, сообщает The East African.

В Сомали уже около трех миллионов человек испытывают нехватку продовольствия.

Саид Хусейн Лид, министр сельского хозяйства и ирригации Сомали, сказал, что правительство выявило большое скопление саранчи в южных федеральных штатах Хиршабелле, Юго-Запад и Джуббаленд.

Официальные лица «признали необходимость активизировать усилия в ближайшие недели и месяцы, чтобы уменьшить ущерб, нанесенный продовольственной безопасности и средствам к существованию в Сомали из-за заражения пустынной саранчой», — говорится в бюллетене, выпущенном в четверг представителем ФАО в Сомали Этьеном Петершмиттом.

Саранча опустошила большую часть региона Африканского Рога, и Сомали является первой страной в регионе, которая ввела чрезвычайное положение.

В Кении официальные лица заявили, что по крайней мере 15 из 47 округов пострадали с момента начала второй волны нашествия саранчи в ноябре. К ним относятся Гарисса, Ваджир и Мандера, граничащие с юго-западным регионом Сомали.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.11 / В Сети рассказали, чем сможет удивить Xiaomi Mi Mix 5 за 1200 долларов

08.02 / Все скелеты в шкафу несчастны по-своему

08.09 / Раскрыта тема выступления Путина на Генассамблее ООН

03.12 / Мнение: Казанский душегуб

15.09 / В Сети раскрыли дизайн смартфона OnePlus 8T на рендерах: Понравиться не всем

25.06 / Ксения Собчак подала в суд на немецкое издание за клевету, из-за которой ее лишили рекламного контракта

25.01 / Как Россия и Запад пытаются ослабить друг друга

20.10 / Мнение: Миф о потерянном Вильнюсе

22.07 / Екатерина Варнава, Полина Гагарина, Рената Литвинова, Агата Муцениеце и другие на открытии бутика Bvlgari

10.01 / Джастин Трюдо призвал учёных поработать над сдвигом литосферной плиты для отделения Канады от Северной Америки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска