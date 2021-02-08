Сомали объявляет чрезвычайное положение из-за нашествия саранчи
08.02.2021, 14:34,
Разное
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Сомали объявила чрезвычайное положение из-за нашествия саранчи, которая угрожает уничтожить урожай, который должен быть собран в апреле, сообщает The East African.
В Сомали уже около трех миллионов человек испытывают нехватку продовольствия.
Саид Хусейн Лид, министр сельского хозяйства и ирригации Сомали, сказал, что правительство выявило большое скопление саранчи в южных федеральных штатах Хиршабелле, Юго-Запад и Джуббаленд.
Официальные лица «признали необходимость активизировать усилия в ближайшие недели и месяцы, чтобы уменьшить ущерб, нанесенный продовольственной безопасности и средствам к существованию в Сомали из-за заражения пустынной саранчой», — говорится в бюллетене, выпущенном в четверг представителем ФАО в Сомали Этьеном Петершмиттом.
Саранча опустошила большую часть региона Африканского Рога, и Сомали является первой страной в регионе, которая ввела чрезвычайное положение.
В Кении официальные лица заявили, что по крайней мере 15 из 47 округов пострадали с момента начала второй волны нашествия саранчи в ноябре. К ним относятся Гарисса, Ваджир и Мандера, граничащие с юго-западным регионом Сомали.
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