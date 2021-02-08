Ученых поставил в тупик скелет носорога со следами обработки древними орудиями

08.02.2021, 14:24, Разное

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Ученые оказались в замешательстве после обнаружения на Филиппинах загадочного скелета носорога возрастом 700 тысяч лет со следами обработки туши. Странность находки заключается в том, что в то время древние люди еще не умели пользоваться каменными орудиями.

Останки носорога находились на острове Лусон в Калинге. После осмотра костей оказалось, что на них присутствуют следы, указывающие на то, что они обрабатывались каменными орудиями. Однако возраст останков составлял 700 тысяч лет, а в этот период древние люди не могли создавать орудия и пользоваться ими.

По следам на костях носорога исследователи смогли реконструировать каменное орудие, им оказался обыкновенный скребок. Сейчас эксперты не могут сказать, кто из древних людей был в состоянии его изготовить. Сложность еще состоит в том, что до филиппинских островов было весьма сложно добраться. Для этого необходимо было иметь надежную лодку и надеяться, что опасное путешествие не завершится трагедией.

Источник: www.popmech.ru