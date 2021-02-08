 

Ученых поставил в тупик скелет носорога со следами обработки древними орудиями

08.02.2021, 14:24, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые оказались в замешательстве после обнаружения на Филиппинах загадочного скелета носорога возрастом 700 тысяч лет со следами обработки туши. Странность находки заключается в том, что в то время древние люди еще не умели пользоваться каменными орудиями.
Останки носорога находились на острове Лусон в Калинге. После осмотра костей оказалось, что на них присутствуют следы, указывающие на то, что они обрабатывались каменными орудиями. Однако возраст останков составлял 700 тысяч лет, а в этот период древние люди не могли создавать орудия и пользоваться ими.

По следам на костях носорога исследователи смогли реконструировать каменное орудие, им оказался обыкновенный скребок. Сейчас эксперты не могут сказать, кто из древних людей был в состоянии его изготовить. Сложность еще состоит в том, что до филиппинских островов было весьма сложно добраться. Для этого необходимо было иметь надежную лодку и надеяться, что опасное путешествие не завершится трагедией.

Источник: www.popmech.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09 / Люди застряли над Москвой-рекой из-за поломки канатной дороги

08.09 / Ефремова доставили в СИЗО

07.01 / Андрей, только вернись! – Личное мнение

14.07 / Таисия Вилкова рассекретила имя дочери и поделилась фото из личного архива

23.10 / Ученые раскрыли 20-летнюю тайну загадочного гамма-излучения в космосе

05.02 / «Марш побежденных» – арестованных протестующих проведут под конвоем по центру Москвы

03.11 / Познер обнародовал письмо саратовского главврача о ситуации с COVID-19 в России: Массовый психоз

09.12 / Битва России за Православие

07.09 / Швейцарский банк ждёт наследников Сталина, чтобы вручить им 300 миллионов долларов

25.10 / Мнение: На границе с Карабахом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска