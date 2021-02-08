Ученые обнаружили простое средство для лечения облысения у мужчин

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08.02.2021, 14:24, Разное
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После проведения исследования исследователи обнаружили достаточно простое и безопасное средство, которое эффективно при облысении у мужчин. Оказалось, что вылечить андрогенетическую алопецию поможет кофеин, содержащийся в кофе и черном чае.
Раствор, приготовленный на основе этого вещества, по действию исследователи сравнили с препаратом миноксидилом, который применяют при облысении у мужчин. У пациентов, страдающих андрогенетической алопецией, волосы выпадают из-за того, что постепенно уменьшаются волосяные фолликулы.

Ученые провели эксперимент, к которому привлекли две группы мужчин. Первая для лечения облысения пользовалась миноксидилом, а другая – применяла раствор, сделанный на основе кофеина. Спустя шесть месяцев исследователи подвели итог и отметили, что в обеих группах улучшение соотношения периода активного роста волос примерно одинаковое. В первом случае результат был 11,68%, а во втором – 10,59%.

Авторы научной работы убеждены, что полученные результаты являются прорывом в области лечения андрогенетической алопеции. Дело в том, что миноксидил и другие подобные препараты имеют множество побочных эффектов. Следует отметить, что раствор на основе кофеина испытуемые принимали не внутрь, а использовали местно.

Источник: tvzvezda.ru



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