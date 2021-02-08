Отец Аниты Цой перед смертью попросил «оставить его в покое»

08.02.2021, 14:24, Разное

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Во время съемок программы «Судьба человека» Борис Корчевников поднял болезненную тему для своей гостьи – Аниты Цой. Певица рассказала, что отец ушел из семьи, когда ей было всего два года, и даже перед смерть не захотел наладить отношения с дочерью.

Аниту Цой воспитывала мать Элоиза Юн. Артистка вспоминает, что в детстве часто мечтала о воссоединении с отцом. Она думала, что Сергей Цой вернется домой. Однако встретилась артистка с отцом уже в зрелом возрасте, когда стала знаменитой. Ей всегда хотелось доказать родному человеку, что он может ею гордиться. Увидеть Сергея Цоя дочь смогла в эфире телевизионного шоу, но публичное примирение не принесло ожидаемого результата. Виделись они всего один раз, а когда певица узнала о том, что у отца проблемы с сердцем, пыталась ему помочь. Когда Анита Цой позвонила его лечащему врачу, тот ответил, что Сергей Цой не желает ничего слышать о дочери. Звезду это не остановило, и она напрямую позвонила родителю. В результате, последний разговор был очень неприятным. Отец попросил, чтобы «его оставили в покое» и отказался от какой-либо помощи звездной дочери.

О том, что Сергея Цоя не стало, артистка узнала через месяц после его смерти. Гостья «Судьбы человека» призналась, что уже давно отпустила ситуацию и простила родного человека. Она считает, что всему виной комплексы отца. Родственники рассказывали, что он смотрел все телевизионный передачи с участием Аниты Цой, слушал ее музыку и собирал статьи о дочери. В его сердце было «тайное местечко» для знаменитой наследницы, но он боялся признаться в этом даже самому себе.