Ляшко: Тем, кто переболел COVID-19, вакцинацию могут отсрочить

08.02.2021, 14:18, Новости дня

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Вакцинация украинцев, переболевших COVID-19, может быть отложена на срок от трех до шести месяцев. Об этом в эфире телеканала “Украина 24” заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он сослался на данные Всемирной организации здравоохранения, которая сообщала, что иммунитет от COVID-19 сохраняется в течение трех – шести месяцев у тех, кто переболел.

“Поэтому, когда мы говорим о том, что может быть рекомендация об отсрочке прививки на три – шесть месяцев людям, которые переболели, это мы говорим об ограниченном доступе к вакцине. И когда нужно выбрать, кому из медицинских работников нужно сделать прививку, то в первую очередь сделаем прививку тому, у кого в анамнезе нет перенесенной болезни, – отметил Ляшко. – Поскольку он вообще не защищен от коронавирусной болезни”.

Если же в феврале начнутся поставки вакцин против коронавируса из разных источников, то при желании медработников или других людей, которые подпадают под национальную программу вакцинации и которые переболели, им будет разрешено делать прививки сразу, добавил главный санитарный врач Украины.

Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января план одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает на бесплатную поставку 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве. Отдельно ведомство планирует вакцины закупить.

25 января Зеленский анонсировал получение страной “первого миллиона” доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 “от ведущей мировой компании”. Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале.

29 января Зеленский подписал закон, позволяющий зарегистрировать в Украине вакцины от коронавируса. Документ, в частности, запрещает регистрацию препаратов, разработанных в стране-агрессоре (России).

30 января Украина получила ответ от COVAX. Страна получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech в феврале. О поставках в Украину 12 млн доз вакцин против коронавируса, разработанных компаниями AstraZeneca и Novavax, 5 февраля сообщала пресс-служба президента. Их производят по лицензионным соглашениям на мощностях Serum Institute (Индия).

В феврале Украина получит около 1 млн доз препарата от COVID-19 индийского производства, заявлял министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире по состоянию на 8 февраля, по данным Bloomberg, сделали более 131 млн прививок от коронавируса, вакцинация стартовала в 73 странах.

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