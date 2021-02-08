 

Песков заявил, что Украина является частью “русского мира”

08.02.2021, 14:18, Новости дня
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Украина является частью “русского мира”. Об этом 8 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя УНИАН вопрос о поддержке Москвой соотечественников за рубежом.

“Русский мир” был, остается и будет оставаться приоритетной темой для российского государства. Защита этого мира, развитие отношений с этим миром и различные механизмы поддержки этого мира”, – сказал он.

Песков ответил утвердительно на уточняющий вопрос, является ли Украина для Кремля “русским миром”.

“Безусловно, в Украине живет очень много русских и русскоговорящих, они все относятся к “русскому миру”, и культурные, исторические связи, общие корни отрицать было бы большой глупостью. Мы знаем, что такая линия – на отрицание этой общности – имеет место в Украине, но нам это не нравится”, – подчеркнул спикер главы Кремля.

Он заявил, что с помощью “мягкой силы” Москва будет продвигать “русский мир” в Украине.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях Украины. Одним из оправданий своей агрессии Москва называла защиту “русского мира”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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