Песков рассказал о высылке трех дипломатов Евросоюза

08.02.2021, 14:02, Разное

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил высылку из России трех дипломатов Евросоюза. Этот шаг следствием действий, предпринятый рядом дипломатических представительств других стран на фоне произошедших в Москве беспорядков, передает RT. Российские власти показали, что подобные действия они терпеть не будут.