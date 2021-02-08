 

Песков рассказал о высылке трех дипломатов Евросоюза

08.02.2021, 14:02, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил высылку из России трех дипломатов Евросоюза. Этот шаг следствием действий, предпринятый рядом дипломатических представительств других стран на фоне произошедших в Москве беспорядков, передает RT. Российские власти показали, что подобные действия они терпеть не будут.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / Срочника, разбившего стекло машины ФСО на параде Победы в Москве, уволили…

26.01 / Не ржать! – Командующий Силами обороны Эстонии: 6 процентов ВВП на оборону помогут отразить атаку России

16.10 / Можно ли кипятить чужую зубную щетку?

23.10 / «Мы строим украинское войско»

02.09 / Мнение: Умер Владислав Крапивин

20.11 / Ученые увидели в мутантном гене «источник молодости»

08.01 / Накануне Нового года в Бермудском треугольнике пропал корабль с 20 пассажирами на борту

11.08 / «Управляют нашими овцами»

01.07 / Обнародована связь умершего Проскурина с покойным Ефремовым

03.07 / Галкин посмеялся над разницей в возрасте между ним и Пугачевой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска