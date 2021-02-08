Слег с инфарктом: как Абдулов и Васильева довели режиссера фильма “Самая обаятельная и привлекательная”

08.02.2021, 14:02, Разное

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Сценарий фильма “Самая обаятельная и привлекательная” написали

режиссеры Геральд Бежанов и Анатолий Эйрамджан. На его создание ушло всего три

недели. Роль сотрудницы конструкторского бюро Надежды Клюевой разрабатывалась специально

для Ирины Муравьевой.

После съемок в фильме “Карнавал” актриса не хотела

возвращаться к образу забавной дурнушки. Муравьева грезила сложными,

драматичными ролями, поэтому сразу отвергла сценарий Бежанова. Режиссер

потратил на уговоры шесть месяцев. Кинематографист караулил артистку у входа в

театр, разговаривал с ее мужем и в итоге добился своего.

“Муравьева была юной, пухленькой, живой, органичной. Она жила картиной”, – вспоминал

Геральд Бежанов в одном из интервью.

Бежанову очень нравилось работать с Муравьевой. Актриса

всегда знала текст и четко выполняла указания режиссера, чего не скажешь о ее

коллегах. Александр Абдулов и Татьяна Васильева оказались настоящей головной

болью для кинематографиста – они приходили на площадку неподготовленными и не

слушали наставлений.

Однажды Абдулов вообще не появился на съемках. Свое отсутствие

он оправдал внезапным недомоганием. Спустя время стало известно, что артист на

самом деле летал на гастроли. Позднее Татьяна Васильева подложила свинью

Геральду Бежанову. Без ведома режиссера она сменила цвет волос. Более того, исполнительница

роли Сусанны утверждала, что не меняла оттенок локонов, а находившийся в

сговоре с ней оператор ей поддакивал. В итоге Геральд Суренович получил микро-инфаркт.

Кинематографист месяц отсутствовал на площадке. Заставить Васильеву вернуться к

исходному оттенку шевелюры Бежанов не смог. Волосы актрисы пришлось прятать под

головными уборами.

На съемки фильма “Самая обаятельная и привлекательная”

выделили 500 тысяч рублей. Артисты появлялись в кадре в собственных нарядах.

Белоснежная шуба и платья главной героини – личные вещи Ирины Муравьевой. Широкополую алую шляпу на съемки принесла из дома Татьяна Васильева. Специально для

картины был сшит только костюм героя Михаила Кокшенова.

Не обошлось без травм на площадке. По сюжету Надя Клюева и

Гена Сысоев отлично играют в настольный теннис. Между тем артисты, исполняющие

эти роли, до съемок даже не держали ракеток в руках. Ирина Муравьева и

Владимир Носик специально учились игре. Однажды во время репетиции Носик так увлекся, что сломал палец на ноге. На работу артист приходил в гипсе.

Интересные факты о фильме “Самая обаятельная и

привлекательная”