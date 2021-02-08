Мнение: “Гей на передержке” призывает по-сути расстреливать тех, кто отказывается от прививок.

08.02.2021, 13:54, Разное

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Порой в интернете попадаются довольно агрессивные посты в адрес сторонников добровольной вакцинации с прямыми оскорблениями и т.п. Но тут прям вообще зашквар. Заднеприводный “журналист”, который “гей на передержке” призывает по-сути расстреливать тех, кто отказывается от прививок. И это животное ведет передачу на RT. Да еще демонстративно показывая в заставке зрителям свой гнусный гомосяцкий язык. Какой-то педрило будет рассуждать, кого из сограждан расстрелять? Дожили, в общем.

То что будет предоставлено ниже ни что иное, как эмоции нормального человека на паскудство другого, менее нормального, в смысле заднеприводного. Посему лучше отойти на сторону, когда женщина во гневе:



Вчера журналист RT и владелец телеграмм-канала «Гей на передержке» Антон Красовский вышел с роликом.

И в нем объявил людей, которые отстаивают соблюдение закона по добровольности вакцинации – «дезертирами, с которыми нужно обращаться по законам военного времени». Смотри ролик.

В начале ролика он обратился именно ко мне. Потому что телеграм-канал «Оставьте нас в покое» – это мой личный канал.

Теперь моя очередь ответить Антону Красовскому, как понимаю? Он – мне, я – ему. Это так работает?

👉Начнем с того, что мы с вами знакомы, Антон лично.

И моя анонимность ровно такая же, как ваша. Я – «Оставьте нас в покое», вы – «Гей на передержке».

Наверное, в этом и есть суть нашего глобального конфликта.

Так уж вышло, Антон, что вы веруете. Веруете страстно и весь. И в этом не было бы ничего удивительного и кому-либо интересного, если бы не ваш доступ к федеральным каналам.

И если бы не ваше выборочное понимание устройства законодательства и прав человека.

Вакцинация в нашей стране добровольная, гейпропаганда среди несовершеннолетних – запрещена. Это закон такой, Антон. Закон, который опирается и на здравый смысл, и на исторический опыт, и на попытки нашего государства быть правовым и с традиционными ценностями.

Если вы упорно не можете это усвоить, прочитав текст закона, то послушайте Президента и вице-спикера Петра Толстого, которые говорят о добровольности вакцинации.

Поэтому не мы/я «телефонные террористы», а вы и такие, как вы – нарушители закона, призывающие к сегрегации и нарушающие права человека.

👉 Лично вы, Антон, имеете все права делать с собой лично, что угодно.

Например, колоть Спутник-V, который изготовили меньше, чем за год, и который не прошел 3 стадию клинических испытаний.

А мы имеем право отказаться от нее.

Это экспериментальная вакцина. А что такое эксперимент, и как к нему должны относиться, четко написано в Нюрнбергском кодексе.

Мы вам вышлем его, Антон. Вместе с жалобами на вас в соотвествующие органы.

👉Содержание жалобы – открыто показываю тут:

https://t.me/vpokoe/2248

👉 Куда направлять:

https://epp.genproc.gov.ru/…/personal-receptionrequest

https://sledcom.ru/reception

PS. RT репостнули мнение Красовского в своем телеграм. Интересно – репостнут ли они меня.

Или по «законам военного времени» у меня и у всех нас нет права на адвоката и закон?

https://t.me/gayasylum/5952

(С) Александра Машкова

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