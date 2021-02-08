 

Видео с танцами якутянок в минус 45 восхитило пользователей Сети

08.02.2021, 13:42, Новости дня
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В Сети быстро расходится видео, на котором запечатлены танцы более 30 активисток общественной организации «Центр калланетики и танца» в парке культуры и отдыха в Якутске в минус 45 градусов.

«Группа «Зумба голд» общественной организации «Центр калланетики и танца» Марины Кузьминой в эти выходные в парке культуры и отдыха станцевали якутские танцы в -45 градусов. Позитивное видео, где жительницы города, несмотря на морозы, танцуют на улице, сразу же набрало большую популярность среди пользователей социальных сетей», – говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Национальные танцы на морозе исполнили более 30 женщин. «В этот день на улице стоял чудесный легкий мороз. У всех участниц было приподнятое, радостное настроение и ощущение гордости за то, что, несмотря на небольшое время подготовки, мы это сделали», – рассказала Кузьмина.

Хореограф добавила, что ранее центр устраивал флешмобы к 9 Мая, национальному празднику Ысыах и первому городскому фестивалю «Золотая пора».

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Публикация от КАЛЛАНЕТИКА|ЗУМБА|БАРРЕ Якутск (@marina_kuzmina_ykt)

Ранее читатели британского таблоида The Daily Mail прокомментировали материал о воспитанниках детского сада в Красноярске, которые в рамках учебной программы занимаются закаливанием при минусовой температуре.



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