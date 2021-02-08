На пляже в Сочи выловили тело мужчины

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08.02.2021, 13:42, Новости дня
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В Адлерском районе Сочи на пляже выловили тело мужчины, медики подтвердили этот факт, сообщают местные средства массовой информации.

Инцидент произошел в воскресенье днем, на пляже «Мандарин», пишет «Новая Кубань».

Тело без признаков жизни в воде заметили очевидцы. Когда его извлекли из воды, мужчина был мертв, прибывшие на место медицинские работники подтвердили факт смерти.

Правоохранительные органы инициировали проверку по этому факту, выясняются подробности произошедшего, назначена судмедэкспертиза.

В ноябре в Сочи нашли тело 31-летнего сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова. Источник в экстренных службах Краснодарского края сообщил, что Коропов, по предварительным данным, упал в воду с пирса по неосторожности.

Инфорг поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Мария Лебедь сообщала, что сооснователь платформы Skillbox Игорь Коропов, который в ночь на воскресенье вышел из отеля в Сочи и не вернулся, найден погибшим.



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