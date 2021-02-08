Эксперт осудил нападки Навального и его сторонников на ветерана

08.02.2021, 13:42, Новости дня

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«Навальный называет позором то, что почитает и любит вся наша страна. Этому должна быть дана соответствующая правовая оценка», – сообщил газете ВЗГЛЯД общественник Андрей Белоглазов, комментируя судебный процесс над блогером Алексеем Навальным по делу об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

«Навальный не только торговец русской землей, но и русской душой. Он систематически нападает на историческую правду, на подвиг русского народа и советского солдата. История с ветераном – это уже не первый случай, когда Навальный и его сторонники покушаются на самое святое, что есть в нашей стране – на праздник Победы в Великой Отечественной войне», – сообщил член центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», руководитель регионального штаба регионального отделения в Хабаровском крае Андрей Белоглазов.

Собеседник напомнил – во время подготовки акции «Бессмертный полк» в режиме онлайн «сторонники Навального осознанно, целенаправленно переодевали нацистов в форму красноармейцев с помощью компьютерных программ». «Также осуществлялись атаки Навального на сайт «Бессмертного полка», чтобы воспрепятствовать проведению шествия. В целом то, что позволяет себе Навальный в отношении ветеранов, недопустимо. Он называет Игната Сергеевича позором страны, предателем Родины. Это часть большой подготовленной системной кампании», – предположил Белоглазов.

Белоглазов подчеркнул – «как житель России, предки которого воевали на фронте и трудились в тылу, я однозначно поддерживаю Игната Сергеевича, как и большинство жителей нашей страны». «День Победы – это святой праздник. Мы не должны допустить искажения исторической правды об итогах войны. Наши «партнеры» и так на протяжении многих лет пытаются убедить человечество в том, что Германия совершила превентивный удар по СССР, избавляя мир от его оккупации. Мы не можем позволить сделать с Россией то же, что сделали с Украиной, где молодежь возвела в кумиры националиста Бандеру, перевернув все с ног на голову», – убежден собеседник.

«Навальный и его сторонники должны понести серьезное наказание, их действиям должна быть дана правовая оценка. Но у меня есть один вопрос: что думают родственники Навального, его родители, бабушки, дедушки о том, как он относится к ветерану и исторической правде? Ведь Навальный называет позором то, что почитает и любит вся наша страна», – заключил Белоглазов.

Ранее в пятницу в Москве состоялось заседание Бабушкинского районного суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении Навальным 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Во время заседания подсудимый несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями, высказывания в адрес истца. В середине дня заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую. Заседание должно продолжиться в конце этой недели.

Дело возбудили из-за комментариев блогера к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, однако 17 января 2021 года он вернулся в Россию и был задержан.

Навальному вменяли клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Политолог Алексей Мартынов не исключил, что Навальный может получить еще один срок по делу о клевете на ветерана.

Напомним, сторонники Навального в след за ним продолжили издеваться над ветераном Игнатом Артеменко в соцсетях. Так блогер Божена Рынска написала о том, что 94-летний Артеменко «судя по документам, обычная «штафирка», интендант», а «пошел воевать» только весной 45-го.«Воевал он не так, как настоящие герои. Он в основном на теплом месте отсиделся», – пишет Рынска в своем Telegram-канале.

Ранее газета ВЗГЛЯД изучила архивные документы. В них говорится, что Артеменко был принят в 810-й партизанский полк, где сразу стал бойцом. Более того, чтобы его взяли, ему пришлось прибавить себе два года, хотя на тот момент ему было еще только 15, то есть вместо 1928-го он указал годом рождения 1926-й. Помогать подполью в захваченной родной деревне Артеменко начал еще в 1942-м.

К моменту, когда Игнат Артеменко стал бойцом 810-го партизанского полка, освобождение его родной Могилевской области уже шло полным ходом. При этом партизанские отряды действовали совместно с регулярными соединениями РККА, а затем вливались в ее состав. По присланной в конце 1944 года повестке Артеменко явился в военкомат и был зачислен в действующую армию в январе 1945 года.

В апреле 1945 года Артеменко участвовал в форсировании Одера. Во время этой операции он вместе с группой разведчиков попал под вражеский обстрел и был ранен в позвоночник и ногу. Осенью 1945 года он был выписан из госпиталя и служил в санитарно-эпидемиологическом отряде. В отставку ветеран вышел только в 1982-м в звании инженера-полковника. За свои подвиги Артеменко награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и орденом Отечественной войны II степени.