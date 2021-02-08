Инсайдер о романе Оливии Уайлд и Гарри Стайлса: “Они неразлучны”

08.02.2021, 13:40, Разное

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В начале января стало известно о новом звездном романе: актриса и режиссер Оливия Уайлд начала встречаться с экс-солистом One Direction, а ныне – сольным исполнителем и актером – Гарри Стайлсом. Искра между ними проскочила на съемках фильма Уайлд “Не волнуйся, солнышко”, где Стайлс играет одну из ролей, сменив на площадке Шайю ЛаБафа, уволенного за непристойное поведение. Впервые в статусе пары Оливия и Гарри появились на свадьбе его агента, где артист представил ее как свою девушку. Недавно источник People сообщил о том, что отношения пары выходят на новый уровень.

Гарри Стайлс Оливия УайлдОливия и Гарри продолжают сниматься в Лос-Анджелесе. Съемки были непростыми из-за COVID-19. Она несколько раз останавливала процесс, чтобы провести всеобщее тестирование. С Оливией приятно работать. Несмотря на все перерывы, она остается спокойной и очень сосредоточенной. Еще она очень довольна Гарри,- рассказал источник, отметив, что связь Оливии и Гарри “кажется очень серьезной”, и что они “проводят все свое время вместе”. После того, как стало известно о романе пары, ряд СМИ сообщил, что 36-летняя Оливия разорвала помолвку с 45-летним Джейсоном Судейкисом именно из-за Гарри, но, как выяснили инсайдеры, 27-летний артист не стал поводом для этого расставания.

Джейсон и Оливия расстались почти год назад, и ее новые отношения не стали неожиданностью,- рассказал источник, в то время как другой инсайдер уточнил, что “химия между актерами началась почти моментально” и что “Оливия привлекла Гарри своим острым умом и независимым характером”.

Оливия Уайлд и Джейсон СудейкисСудейкис и Уайлд начали встречаться в 2011-м, спустя год актер сделал актрисе предложение руки и сердца. Сын пары – Отис Александр – появился на свет в апреле 2014 года, а в 2016-м у них родилась дочь Дейзи. Но их свадьбе не суждено было сбыться: в ноябре прошлого года стало известно, что знаменитости больше не вместе. People со ссылкой на источники из окружения звезд сообщил: разрыв произошел еще в начале 2020 года, и актеры решили остаться друзьями. Эту информацию подтвердил и инсайдер Entertainment Tonight, отметив, что в их разрыве “нет драмы”.