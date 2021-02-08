«Важные истории»: экс-топ-менеджер «Газпрома» владеет недвижимостью на Лазурном берегу Франции

08.02.2021, 13:34, Разное

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в 2 млрд рублей.

Бывший топ-менеджер «Газпрома» Андрей Гончаренко владеет компанией, которая купила землю и здания на Лазурном берегу Франции почти за 10 млн евро, выяснили «Важные истории» совместно с французской газетой Le Monde и Центром по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP).

Как заявили в издании, журналисты и расследовательский центр в конце 2020 года получили доступ к документам о собственниках всех компаний, зарегистрированных в Люксембурге. «Среди них нашлось больше тысячи россиян, в том числе бывших и нынешних сотрудников госкомпаний», — заявили в «Важных историях», добавив, что, по их данным, богатые россияне использовали люксембургские компании, чтобы «экономить на налогах при покупке дорогой европейской недвижимости и сохранять при этом анонимность».

Фирма Гончаренко, по данным журналистов-расследователей, потратила на обустройство участка еще около 29 млн евро за десять лет. Помимо этого, продолжают «Важные истории», вторая компания Гончаренко из Люксембурга, Rossa Holding, владеет фирмой Rossa Real Estate, у которой был особняк на улице Шарля Лаффита в 20 минутах ходьбы от Триумфальной арки и которая купила этот дом в 2007 году за почти 7,7 миллиона евро и продала его в 2017 году.

Журналисты пришли к выводу, что общие затраты на недвижимость Гончаренко составили почти два миллиарда рублей.

Другой бывший советник «Газпрома» Анатолий Козерук владеет тремя люксембургскими компаниями, которые в 2008–2009 годах приобрели недвижимость на морских курортах Франции, в частности, особняк площадью больше 800 квадратных метров в центре Парижа в получасе ходьбы от Эйфелевой башни, утверждают журналисты-расследователи.

Общая стоимость владений Козерука составляет более 33 млн евро, или более 1,4 миллиарда рублей, посчитали в «Важных историях». На момент публикации материала Гончаренко и Козерук не ответили на вопросы «Важных историй».

Ранее журналисты «Важных историй» обнаружили, что Росреестр выборочно скрыл недвижимость высокопоставленных сотрудников МВД, данные о дорогих домах и участках в июле 2020 года были массово удалены и из реестра, и из кадастровой карты. Новый метод — массовое удаление информации о недвижимости из открытых баз данных — используется наряду со старым — силовики по-прежнему заменяют имя собственника участка в реестре на «Российскую Федерацию», шифр или псевдоним, рассказывали журналисты.

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