Ученые решили устроить «большую уборку» на орбите Земли

08.02.2021, 13:30, Разное

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Международная группа ученых решила разобраться с космическим мусором на орбите Земли. Для этого они начали разрабатывать план «большой уборки», которая позволит обезопасить дальнейшее исследование космоса.

Одним из участников научной группы стал профессор Самарского национального исследовательского университета Владимир Асланов. Он отметил, что с каждым годом космический мусор, скапливающийся на орбите Земли, все больше угрожает безопасному исследованию космоса, поэтому от него необходимо избавляться.

На сегодняшний день на орбите Земли находятся приблизительно 25 000 крупных фрагментов космического мусора, а количество мелких объектов насчитывается свыше миллиона. Скорость их движения достигает 15 километров в секунду, поэтому при столкновении с космическими аппаратами они способны нанести им серьезный урон.

Кроме того, космический мусор регулярно сталкивается друг с другом, из-за чего возникают новые осколки, которые исследователи не успевают учесть. На первом этапе «большой уборки» эксперты займутся ликвидацией 50 крупнейших и самых опасных объектов. В основном это элементы ракет, убрать их хотят при помощи космического буксира.

Источник: ria.ru