Эксперт рассчитал суточную норму шагов для улучшения самочувствия

08.02.2021, 13:30, Разное

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Эксперту в области психологии спорта удалось установить, сколько необходимо ежедневно совершать шагов, чтобы улучшить свое самочувствие. Ходьба поможет укрепить здоровье и снизить риски развития различных болезней.

Определением суточной нормы шагов занималась Линдси Боттомс. В своем исследовании она воспользовалась данными, полученными японским шагомером. Оказалось, что улучшить свое самочувствие и психическое здоровье можно при совершении 10 000 шагов ежесуточно.

Если человек только начинает совершать спортивную ходьбу, то необязательно сразу же делать 10 000 шагов. Благоприятное воздействие оказывает даже половина дневной нормы. Со временем эксперт советует увеличивать норму на 2000 шагов.

Также медики рекомендуют развивать новые полезные привычки. Например, добираться до места работы пешком, а не на транспорте. А при работе на дому делать упражнения в формате онлайн.

Источник: incrussia.ru