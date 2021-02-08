 

Вдова Михаила Задорнова рассказала, каким сатирик был в обычной жизни

08.02.2021, 13:30, Разное
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Елена Бомбина, вдова покойного Михаила Задорнова, вскоре издаст мемуары о своем легендарном супруге. В книге «Другой Задорнов» она рассказала, каким сатирик был в повседневной жизни, а также раскрыла тайну даты их свадьбы.
Как призналась Елена Бомбина, ей пришлось на многое «закрывать глаза», так как она понимала, что живет с гением. Даже отец сатирика Николай Павлович предостерегал ее от этих отношений. Он сказал, что «для Миши дом это дорога, а любимая жительница – зритель». Вдова Михаила Задорнова только спустя некоторое время научилась просто находиться рядом с возлюбленным и ничего не требовать в замен. Благодаря такой позиции супругов, их брак перенес различные жизненные трудности. Официально оформить отношения сатирик предложил Елене Бомбиной в 2007 году. При этом, тогда он увлекался ведическими традициями, поэтому захотел сделать свадьбу по законам Прави. Торжество Михаил Задорнов решил сделать 21 июня в день летнего солнцестояния, так как в этот период можно зарядиться правильными мыслями и энергией на весь последующий год.

Елена Бомбина согласилась на необычное предложение супруга. Их свадьба была достаточно скромной, а из звездный коллег пригласили только Максима Галкина и Аллу Пугачеву. Знаменитая пара была свидетелями многолетних отношений сатирика с возлюбленной.



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