Обновленный Lada Niva Travel появился в продаже на Украине

08.02.2021, 13:28, Новости дня

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С сегодняшнего дня начались продажи нового российского внедорожника LADA Niva Travel на Украине.

В частности, модель сменила предшествующую версию LADA Nivа. Стоимость новинки составляет от 353,2 тысяч гривен. Автомобиль для украинского рынка получил практически те же параметры, что и у отечественного экземпляра. В базовой комплектации применили подушки безопасности, электрический привод зеркал, крепления для детского кресла, а также 15-дюймовые колесные диски.

В более продвинутых версиях задействовали улучшенную мультимедийную систему, сигнализацию, противотуманные фары, а также подогрев передних кресел. В данном случае внедорожник LADA Niva оснащается увеличенными 16-дюймовыми дисками рейлингами на крыше.