Обновленный Lada Niva Travel появился в продаже на Украине
08.02.2021, 13:28,
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С сегодняшнего дня начались продажи нового российского внедорожника LADA Niva Travel на Украине.
В частности, модель сменила предшествующую версию LADA Nivа. Стоимость новинки составляет от 353,2 тысяч гривен. Автомобиль для украинского рынка получил практически те же параметры, что и у отечественного экземпляра. В базовой комплектации применили подушки безопасности, электрический привод зеркал, крепления для детского кресла, а также 15-дюймовые колесные диски.
В более продвинутых версиях задействовали улучшенную мультимедийную систему, сигнализацию, противотуманные фары, а также подогрев передних кресел. В данном случае внедорожник LADA Niva оснащается увеличенными 16-дюймовыми дисками рейлингами на крыше.
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