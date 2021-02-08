 

“Национальный корпус” также проводит митинг возле КВЦ “Парковый”, где протестуют против блокирования ZIK, NewsOne и “112 Украина”

08.02.2021, 13:24, Новости дня
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В Киеве возле конгрессно-выставочного центра “Парковый” проходит два митинга – против закрытия телеканалов ZIK, NewsOne и “112 Украина”, и “Национального корпуса”, который наоборот поддерживает введение санкций. Трансляцию с места событий вел “Национальный корпус” в своем YouTube-канале.

В “Национальном корпусе” в Telegram сообщили, что они участвуют в митинге, чтобы не позволить партии “Оппозиционный блок – за жизнь” дестабилизировать ситуацию. По их данным, участников акции в поддержку каналов свозят за деньги. За участие в акции людям платят от 200 до 500 грн.

В Telegram-канале “Нацкорпуса” опубликовали видео с участниками акции, которым якобы заплатили по 500 грн за участие.

Полиция сдерживает националистов и не дает им пройти. Пока обошлось без инцидентов, отмечает PavlovskyNews.

Сегодня в КВЦ “Парковый” начался всеукраинский форум “Украина 30”. Его открыл президент Украины Владимир Зеленский. 

Телеканалы “112 Украина”, ZIK и NewsOne, которые связывают с нардепом от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктором Медведчуком, были заблокированы после того, как Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, которому официально принадлежат эти медиа.

Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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