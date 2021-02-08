В МВД Украины предупредили о возможном прекращении движения транспорта из-за непогоды

08.02.2021, 13:24, Новости дня

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Министерство внутренних дел Украины 8 февраля в Facebook предупредило о возможном прекращении движения транспорта из-за непогоды в стране.

В ведомстве призвали водителей воздержаться от поездок в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий.

Снег и гололедица ожидаются в ряде областей Украины. В частности, в Житомирской, Киевской, Черниговской, Ровенской, Волынской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

“Воздержитесь от путешествий на автомобилях в период непогоды и не оставляйте транспортные средства вдоль дорог, чтобы объекты коммунальных служб могли своевременно и качественно очистить дороги и тротуары от снега”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/3716704228416241

Синоптики прогнозируют сегодня метели по всей территории Украины. Температура воздуха от -2…-7 °С, на севере страны до -10 °С, в южных областях и Прикарпатье – +1…+6 °С, в Закарпатье и на юге Одесской области – +7…+12 °С.

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