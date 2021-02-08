В Запорожье возле общежития нашли тело военного срочной службы – полиция

08.02.2021, 13:24, Новости дня

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Возле общежития в центре Запорожья нашли тело умершего военнослужащего. Об этом УНН сообщили 8 февраля в полиции Запорожской области.

“6 февраля в отдел полиции № 1 Запорожского районного управления полиции поступило сообщение, что возле общежития по улице Независимой Украины обнаружен труп мужчины 1996 года рождения, который проходил срочную службу в воинской части”, – рассказали правоохранители.

По их данным, признаки насильственной смерти не обнаружены. Однако тело направлено на экспертизу.

Правоохранители рассказали, что умерший был из Харькова и служил в пожарной части.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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