 

Финалистка Х-фактора стала участницей “Голосу країни”

08.02.2021, 13:24, Новости дня
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Финалистка первого сезона шоу “Х-фактор” на СТБ Мария Рак во время третьего этапа “слепых прослушиваний” на шоу “Голос країни” на “1+1” исполнила композицию американской певицы Уинти Хьюстон Queen of the night. Видео с ее участием опубликовано 7 февраля на YouTube-канале проекта. 

Во время ее выступления к певице повернулись все тренеры проекта. Участница выбрала в качестве наставника украинского певца Monatik.

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Публикация от Голос краі * ни (@goloskrainy_official)

В 2011 году Мария Рак и Monatik (Дмитрий Монатик) были участниками проекта “Х-фактор” – она боролась за победу в команде украинского продюсера Игоря Кондратюка, а тренером ее нынешнего наставника был проживающий в Украине рэпер белорусского происхождения Серега (Сергей Пахоменко). Дмитрий Монатик выбыл из шоу после трех эфиров, заняв девятое место, а Рак стала финалисткой, уступив победу Алексею Кузнецову.

Премьера 11-го сезона шоу “Голос країни” состоялась 24 января. Тренерами проекта являются певицы Тина Кароль и Dorofeeva (Надя Дорофеева) и певцы Олег Винник и Monatik (Дмитрий Монатик). Радиоведущий “Люкс ФМ” Слава Демин стал ведущим бэкстейджа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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