Мнение: Срочно, в Пентагоне напряглись! 12-тонная игрушка Шойгу уже в войсках!

08.02.2021, 13:16, Разное

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Здравствуйте, товарищи! Надоело мне писать про наше сисясто-хамское счастье, если вы понимаете, о чем я говорю – у ребят там кукуха уже давно летает в свободном полете, рядом с летящим уже много лет Викторе Шендеровиче на собственном, опять же, летающем матрасе – пошли они в баню. Давайте, о прекрасном! В войска стали поступать роботы Шойгу! Как тебе такое, Илон Маск?

Собственно, все подробности в ролике – мне кажется, получилось весело – добро пожаловать. Подписывайтесь, ибо уже завтра про экономические рекорды независимой Прибалтики, а также про то, как у нас не построят гиперлуп, ведь РЖД все деньги потратили на тупые ламповые тепловозы и тысячи, да-да, тысячи вагонов. Пока, вот, в Литве, кстати, и Молдавии – нормальные люди ЖД-пути разбирают и ждут прихода БУДУЩЕГО!

Счастья вам.