 

Когда в Москве отменят масочный режим: названы вероятные сроки

08.02.2021, 13:08, Разное
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Врач-иммунолог Владислав Жемчугов сообщил, что пандемия подходит к завершению. Такой вывод можно сделать по количеству москвичей, контактировавших с COVID-19. Сюда относятся горожане, перенесшие болезнь в видимой форме или бессимптомно, а также привившиеся.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил о формировании иммунной прослойки в городе в 50%. По словам иммунолога, до необходимых 70% осталось совсем немного времени. Уже в мае-июне столичные власти могут отменить масочный режим, передает РИА Новости.

С этим согласился кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский. Он отметил, что снижение заболеваемости наблюдается на фоне сохранения масштабов тестирования горожан. “С высокой долей вероятности можно утверждать, что к лету необходимость масочного режима отпадет”, – сказал эксперт.

За прошедшие сутки в России подтвердили 15 916 новых случаев. Это минимальное число заражений COVID-19 с октября прошлого года. Прирост в Москве составил 1 728, уточнили в оперативном штабе.

Напомним, с 28 октября во всех регионах России был объявлен масочный режим. Носить средства защиты необходимо в местах массового скопления людей, в том числе магазинах и аптеках, общественном транспорте и такси. Всех нарушителей режима обяжут выплатить крупный штраф.



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