 

Минздрав сократил список лекарств для лечения COVID-19

08.02.2021, 13:06, Разное
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«В настоящее время следует выделить несколько препаратов, которые могут быть использованы при лечении COVID-19. К ним относятся препараты фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, интерферон-альфа», – говорится в документе.

Напомним, российское исследование фавипиравира было опубликовано в конце августа. Согласно его результатам, на пятый день болезни коронавирус переставали выделять 62% пациентов с COVID-19 средней тяжести, которые получали препарат, и 30% пациентов, получавших стандартную терапию. Ранее японское исследование продемонстрировало неубедительные результаты. Ремдесивир, который имел все шансы стать «волшебной таблеткой» от коронавируса, по результатам крупнейшего исследования не показал эффективности в снижении риска смертности пациентов с COVID-19. О его применении в российской клинической практике пока нет данных. 

Гидроксихлорохин, знаменитый «препарат Трампа» еще в прошлом году не оправдал надежд – он не помог ни одной из групп пациентов с COVID-19 и оказался неэффективным в профилактике инфекции. ВОЗ прекратила его исследование еще в июле в связи с очевидной неэффективностью. В рекомендациях Минздрава отмечено, что препарат может быть эффективен в первые 3-5 дней заболевания для пациентов с легким и умеренным течением COVID-19, но для тяжелых больных.

Умифеновир хорошо известен в РФ под торговым названием «Арбидол», и пока ни одно исследование, не подтвердило его эффективности ни в лечении COVID-19, ни других респираторных инфекций. Интерферон-альфа сегодня никак нельзя назвать эффективным средством при COVID-19. Результаты маленького исследования этого препарата, которое было проведено в Китае, нельзя четко интерпретировать. Для лечения беременных женщин в рекомендациях Минздрава разрешается применять только рекомбинантный интерферон-альфа.

В обновленной версии документа больше не упоминается азитромицин — антибиотик, который широко применялся в РФ и за рубежом при воспалительных процессах на фоне COVID-19. Очевидно, поводом для исключения антибиотика из рекомендаций ведомства послужили два крупных исследования, проведенных в Великобритании, в которых азитромицин не доказал эффективности как для амбулаторного лечения, так и в условиях стационара. 

Минздрав расширил список вакцин для профилактики COVID-19. Если в прежней редакции был указан только препарат Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»), то в обновленной версии фигурирует также порошковая форма вакцины («Гам-КОВИД-Вак-Лио») и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».



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