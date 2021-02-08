 

Пентагон признал существование программы по изучению НЛО на которую уже потратили 22 миллиарда долларов

08.02.2021, 12:55, Разное
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Исследователи феномена НЛО были очень удивлены, когда Пентагон открыто признал, что секретный проект по изучению наблюдений НЛО действительно существует и на эти исследования было потрачено 22 млрд долларов.

Учитывая тот факт, что усилиями официальных властей и подконтрольным им СМИ, а так-же зависимых от властей ученых, тема НЛО постоянно высмеивалась и дискридитировалась, это заявление военного ведомства США прозвучало, как гром среди ясного неба.

В свою очередь на это заявление отреагировали представители MUFON (Mutual UFO Network), которые заявили, что настороженно относятся к этому шагу правительства.

На встрече общества MUFON, проведенной в Вашингтоне, некоторые члены исследовательской организации НЛО подняли вопросы о мотивах правительства, стоящих за этим раскрытием. По мнению этих людей, правительство планирует большой заговор в разгар косвенного раскрытия инопланетян.

По их мнению, правительство планирует использовать раскрытие правды о присутствии инопланетян на нашей планете в качестве основной угрозы для национальной безопасности США, которая поможет властям установить военное положение в стране.

Эти исследователи НЛО считают, что страх перед вторжением инопланетян позволит правительству тратить больше на военные расходы, а также поможет им легко урезать гражданские свободы.

Военное положение обычно вводится во время чрезвычайных ситуаций и угроз, и оно предполагает, что военные имеют прямой контроль над гражданским населением в стране.

Военное положение позволяет правительству полностью контролировать общественность. Людей, выступающих против властей, могут даже посадить в тюрьму или убить.

Несмотря на то, что часть представителей общества по изучению НЛО высказали эти подозрения во время встречи, большинство членов MUFON заявили, что этот шаг правительства следует приветствовать, поскольку он в конечном итоге позволяет им раскрыть правду о внеземной жизни в космическом пространстве.

Они также считают, что правительство не потратило бы такую колоссальную сумму на исследования НЛО, если бы это не было реальностью.



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