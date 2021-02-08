 

В Госдуме предложили сделать 2 февраля официальным праздником

08.02.2021, 12:51, Разное
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Депутат Государственной думы от Единой России Антон Пономарёв, в эфире телепрограммы «60 минут» прокомментировал вынесенный оппозиционеру Алексею Навальному приговор.

Он заявил, что 2 февраля отныне станет знаковой датой, сравнимой днём народного единства и днём победы, из-за чего этот день должен стать официальным праздником.

– В очередной раз мы показали западным врагам, кто в России хозяин. Сегодняшнее событие можно сравнить с изгнанием польско-литовских захватчиков в 1612 году и победой в Великой Отечественной войне. Это знаковая дата в истории нашей страны. Я считаю, что этот день, 2 февраля, должен стать таким же праздником как День народного единства и День Победы, – заявил депутат.

Пономарёва поддержали другие депутаты, присутствовавшие в студии и выразили готовность в ближайшие дни внести соответствующий законопроект на рассмотрение парламента.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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